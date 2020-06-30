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Gazhane Caddesi'nde kaldırım tamiri devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Gazhane Caddesi’nde elektrik hatlarının yer altına alınması sonrasında bozulan kaldırımlar, Düzce Belediyesi ekiplerince tamir edilmeye başlandı.

DÜZCE(İHA) – Gazhane Caddesi'nde elektrik hatlarının yer altına alınması sonrasında bozulan kaldırımlar, Düzce Belediyesi ekiplerince tamir edilmeye başlandı.


Düzce'de elektrik hatlarının yer altına alınma çalışması kapsamında bozulan kaldırımlar Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tamir edilmeye başlandı. Geçtiğimiz ay Azmimilli Mahallesi'nde bulunan elektrik hatlarını yer altına alan ekipler, kaldırımların bozulmasına neden olmuştu. Ekipler toprak zeminde veya yol üzerinde yürümek zorunda kalan vatandaşlar için bölgede tamir çalışmalarına başladı. Kaldırımları kısa sürede tamir ederek vatandaşların kullanımına sunacak olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, başka bölgelerde de kaldırım yapım işlerini devam ettirecek.

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