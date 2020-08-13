Gazhane caddesinde yama çalışması yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Azmimilli Mahallesi Gazhane caddesi üzerinde asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.
Düzce Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi üzerinde daha önce Düzce Belediyesi elektrik hatlarını yer altına alma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından asfaltlarda sıkıntılar oluştu. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde kesilen asfaltlarda yama çalışması başlattı. Yamalama çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak tek şeritten sağlanan trafik normal seyrine dönecek.