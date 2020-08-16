Gaziler'den Yıldırım'a ziyaret

DÜZCE (İHA) – Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şube Başkanı Vedat Nefesoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkez Organizasyon Müdürü Gürkan Akyol, Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım'ı ziyaret etti.

Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şube Başkanı Vedat Nefesoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkez Organizasyon Müdürü Gürkan Akyol'u makamında ağırladı. Düzce'de ki gaziler için yapılan çalışmalar üzerinde geçen görüşme sonrasında İl Müdürü Yıldırım, makamında kendisini ziyaret eden Nefesoğlu ve Akyol'a teşekkürlerini iletti.