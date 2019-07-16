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Gazişehir Gaziantep kondisyon çalıştı

DÜZCE(İHA) – Düzce Topuk Yaylası’nda kamp yapan Gazişehir Gaziantep, sabah antrenmanında kondisyon ağırlıklı dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Topuk Yaylası'nda kamp yapan Gazişehir Gaziantep, sabah antrenmanında kondisyon ağırlıklı dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.


Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanın ana bölümünde kondisyon ağırlıklı dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.


Gaziantep temsilcisi, yarın saat 16.00'da karşılaşacağı Rapid Bükreş hazırlık maçı öncesi son çalışmasını bugün saat 17.30'da yapacak.

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