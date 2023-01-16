Gebe Okulu anne adaylarının en büyük destekçisi

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Gebe Okulunda 24. haftasını tamamlamış olan anne adayları için hazırlanan eğitim programında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah Akçil, Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Şaş, Diyetisyen Ayşen Dağ, Psikolog Gülşen Hıdır, Fizyoterapist Kübranur Tuna ve Ebe Nurgül Yakupoğlu tarafından ‘‘Gebelik Süreci, Doğuma Hazırlık, Doğum Süreci, Anne Sütü ve Önemi, Doğum Sonrası Anne Psikolojisi, Yeni Doğan Bebek Bakımı'' gibi konularda eğitimler verildi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Atatürk Devlet Hastanemiz Gebe Okulunda gebeler için hazırlanan eğitim programının ücretsiz olduğunu, anne ve anne adayları için gebelik süreci, doğuma hazırlık, doğum süreci, anne sütü ve önemi, doğum sonrası anne psikolojisi, yeni doğan bebek bakımı' gibi konularda eğitimler veriliyor. Anne ve anne adaylarımızın bilinçli gebelik ve gebelik sonrası süreci yaşamaları için hastanemizde düzenli olarak yapılan eğitimlere tüm anne ve anne adaylarımızı bekliyoruz” dedi.