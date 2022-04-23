Gebe okulundan mezun oldular

Gebe okuluna katılım sağlayan anne adaylarına belgeleri törenle verildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yaşanan pandemi de online yapılan Gebe Okulu eğitimleri yüz yüze yapılmaya başlandı. Gebe okulunda gebeler için hazırlanan eğitim programında anne ve anne adayları için gebelik süreci, doğuma hazırlık, doğum süreci, anne sütü ve önemi, doğum sonrası anne psikolojisi, yeni doğan bebek bakımı konularında bilgiler veriliyor. Eğitimi tamamlayan anne ve anne adayları katılım belgelerini düzenlenen törenle Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Temi'den aldılar.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Gebe Okulu eğitimlerini önemsediklerini belirterek “Gebe Okulu eğitimlerimiz ücretsizdir. Pandemide bile eğitimlerimizi aksatmayarak anne adaylarına uzaktan eğitim verdik. Şimdi ise yüz yüze eğitim veriyoruz. Anne adalarına hamilelik, doğum, lohusalık, bebek beslenmesi, gebelikte beslenme, doğum sonrası bebek bakımı, anne sütü ve emzirme gibi konularda eğitimler veriliyor. Onların sorunlarını bir nebze de olsun gidermeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışılıyor. Anne adaylarımız verilen eğitimden dolayı son derece mutlular ve memnunlar. Başvuru yapmak isteyenler anne adayları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Gebelik Okulu ile irtibata geçebilirler. Anne ve anne adaşlarını gebe okulumuza bekliyoruz” dedi.