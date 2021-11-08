İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gece çöken sis nedeniyle göz gözü görmedi

Düzce(İHA) – Düzce kent merkezi gece saatlerinde sise teslim oldu.

Kent merkezine çöken sis nedeniyle şehrin belli başlı noktaları gözden kayboldu.


Düzce kent merkezi gece çöken sisin etkisinde kaldı. Göz gözü görmediği sis nedeniyle özellikle ana arterlerde sürücüler ilerlemekte zorlandı. Sis nedeniyle işten evine dönen vatandaşlar ise sorun yaşadı. Düzce Valilik binası, Düzce Belediye binası ve kent merkezinde bulunan şehrin en büyük camii olan Cedidiye Camisi sis nedeniyle gözlerden kayboldu. Anıtpark meydanında ise yoğun sis nedeniyle vatandaşlar, yürümekte zorlandı.


Yetkililer gece saatlerinde yaşanan sise dikkat çekerek özellikle sürücülerin aşırı sürat yapmamasını ve trafik ışıklarına uymaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.