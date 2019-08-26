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Gece kartalları Düzce halkına güven veriyor

Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada gece kartalları olarak adlandırılan yaya devriyelerin, vatandaşların güvenlik algısını olumlu yönde etkilediği tespit edildi.


Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından Bekçilik sistemi ile ilgili olarak yapılan araştırmada Düzcelilerin, bekçilerle birlikte geceleri daha güvende hissettikleri belirlendi. Bekçilik sistemine yönelik olarak Düzce Emniyet Müdürlüğü'nün yaptırdığı saha araştırmasında bekçilik sisteminin mala karşı işlenen suçlar, fuhuş, uyuşturucu kullanımı/dağıtımı ve genel asayiş olaylarıyla mücadele hususlarında sağladığı pozitif katkının vatandaşlar nezdinde kayda değer bir memnuniyet oluşturduğu, bekçilerin gece vakti yaya devriye görevi icra etmelerinin vatandaşların güvenlik algısını olumlu yönde etkilediği gözlemlendi.


Araştırmada bekçilerin, görev yaptıkları alanlarda muhtar, esnaf ve mahalle sakinleri ile kurdukları iletişimin önleyici müdahale, suçun kaynağının belirlenmesi ve bilgi edinme konularında güvenlik güçlerine fayda sağladığı tespit edildi.

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