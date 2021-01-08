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Gece kartallarından kaçamadılar

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle akşam devriyelerini artıran gece kartallarının dur ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan 2 kişi yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı.

Yakalanan şahısların üzerinden ruhsatsız iki adet tabanca çıktı.


Gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gece kartalları sokaklarda devriyelerini artırdı. Bu kapsamda sokakta devriye atan bekçiler, Şerefiye Mahallesi'nde şüphelendikleri S.G. ve T.A. isimli şahısları durdurmak istedi. Bekçilerin dur ihtarına karşılık kaçmaya başlayan şahıslar ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın sonunda yakalanan şahıslardan S.G.'nin yapılan üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermi ele geçirildi.


Şahıslar, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, yakalanan ruhsatsız tabanca ve mermilere el konuldu. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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