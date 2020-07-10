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Geçici hayvan bakımevi denetlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi’ne bağlı bulunan geçici hayvan bakımevi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi'ne bağlı bulunan geçici hayvan bakımevi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.


Düzce'ye bağlı Boğaziçi beldesi sınırları içerisinde yer alan Düzce Belediyesi Geçici hayvan Bakımevi'ni ziyaret eden Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri denetlemelerde bulundu. Hayvanların konakladığı odaların durumlarını inceleyen teknik personeller, geçici hayvan bakımevinde oluşabilecek sorun ve sıkıntılar hakkında yetkililere bilgi aktarıldı. Denetlemelerde herhangi bir kusur görülmezken, ekipler bakımevi personeline çalışmalarında başarılar diledi.

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