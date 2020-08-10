Geçmişin Deneyimi Geleceğin Dinamiği: Düzce Meslek Yüksekokulu

Dr. Yunus Biçen, 45 yıllık bir geçmişe sahip olan Düzce Meslek Yüksekokulu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert'in sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Yunus Biçen, 1976'da kurulan ve 1985'te 8 pilot meslek yüksekokulu arasına seçilen Düzce Meslek Yüksekokulu'nun, 45 yılın birikimiyle nitelikli, uygulama becerisi gelişmiş öğrencileri iş gücüne kazandırdığına vurgu yaptı. Düzce Meslek Yüksekokulu'nun şehir merkezinde bulunduğu için önemli avantajlar sunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Biçen, barınma sorunun olmaması, sanayi lokasyonuna yakın bulunması gibi önemli sebeplerle yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde olduklarını ifade etti. Akademik kadroda; 2 doçent doktor, 8 doktor öğretim üyesi, 2 doktor öğretim görevlisi ile 35 öğretim görevlisinin yer aldığı bilgisini paylaşan Biçen; Bilgisayar Teknolojileri, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Elektrik ve Enerji Teknolojileri, Elektronik ve Otomasyon Teknolojileri, İnşaat, Makine ve İmalat Teknolojisi, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri ile Tasarım bölümleri olmak üzere 8 bölüm altında bulunan 14 ön lisans programında eğitim verdiklerini sözlerine ekledi. 10 bin metrekare alanda 400 kişilik yemekhane, 200 kişilik kafeterya, 100 kişilik konferans salonu, 1 açık voleybol sahası ile 16 atölye ve laboratuvara sahip olduklarını belirten Doç. Dr. Yunus Biçen, uygulamaya dayalı eğitim verdiklerinin altını çizdi.

Tekstil ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla iş birliği protokolleri imzaladıklarına dikkat çeken Doç. Dr. Biçen, öğrencilere staj imkanı sunduklarını ve stajların verimli olması amacıyla staj denetimi uyguladıklarını sözlerine ekledi. Öğrencilerin sektörün bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilmesi amacıyla yıl içinde birçok etkinlik düzenlediklerini söyleyen Biçen, geçmişin deneyimi, geleceğin dinamiği anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek meraklı, yetenekli, pes etmeyen, süreç yönetimini iyi planlayan öğrencilerin daha başarılı olduğunu dile getirdi.