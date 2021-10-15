Geleceğin aşçılarından MSM'ye ziyaret

Merkez, Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde kısa süre önce hizmete giren, bölge mutfağının birbirinden leziz yemeklerinin yer aldığı Mutfak Sanatları Merkezi ile şehre yeni bir soluk getirdi. Mutfak Sanatları Merkezi, geleceğin aşçılarının yetiştirildiği Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine ev sahipliği yaptı.

Okul Müdürü Huzur Kurt ve öğretmenleri ile birlikte merkeze gelen öğrencilere, Mutfak Sanatları Merkezi yetkilileri tarafından ilk olarak tesis hakkında kısa bilgilendirmede bulunuldu. Ardından tesisi gezen öğretmen ve öğrenciler, el yapımı yöresel ürünler pazarı köşesine büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler, daha sonra mutfak kısmına geçerek, yapılan çalışmalar kullanılan malzemeler konusunda çalışanlardan bilgi aldı. Tesisin her köşesini inceleyen öğrencilere ayrıca soğuk hava depoları, özel toplantı ve yemek salonları gezdirildi. Teras kısmından manzarayı seyretmeyi de ihmal etmeyen öğrenci ve öğretmenler merkeze hayran kaldı.

Kurt; “Bu merkez bizler için çok değerli”

Okullarının yapısı ve Mutfak Sanatları Merkezine gerçekleştirdikleri ziyarete yönelik değerlendirme de bulunan Okul Müdürü Huzur Kurt, “Okulumuz yoğunlaştırılmış bir eğitim programında ilerliyor. Alanımız yiyecek içecek hizmetleri alanında aşçılar yetiştiriyoruz. Hatta iddia ediyoruz ki geleceğin aşçılarını biz yetiştiriyoruz. Bugün öğrencilerimize bu tesisi tanıtmak için geldik. Öğrencilerimizi uygulama eğitimi olarak Antalya'ya gönderiyoruz. Belediyenin bizlere sunmuş olduğu imkanlar doğrultusunda belediyenin kendi işletmelerinde de çalıştırmayı çok isteriz. Bugün bizi kırmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu kurum bizler için çok çok değerli. Biz öğrencilerimizi teorik olarak çok iyi yetiştiriyoruz. Uygulama alanında da bu tür kurumlarda çok iyi beceri elde edeceklerini düşünüyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.