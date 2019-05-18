Geleceğin mühendisleri şimdiden yetişiyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de henüz daha ortaokul 7. Sınıfa giden 2 çocuk; küçük kardeşlerinin deterjan dolabını karıştırırken görmesi üzerine harekete geçtiler ve akıllı deterjan dolabı yaptılar. Bu dolabı açmak için bir elin 5 parmağını kullanmanız gerekiyor.

Düzce Fatih Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri Fatih Öz ile İlhan Demir, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi için bir proje üretmek için yola çıktılar. Her evde yaşanan bir sorunu çözümü kavuşturmak isteyen Fatih Öz ve İlhan Demir, sadece erişkin kişilerin açabileceği şekilde akıllı deterjan dolabı yaptılar.

Hedefi mühendis olmak olan Öğrenci Fatih Öz deterjan kutularına ulaşımın kolay olduğunu belirterek “Biz derste bir proje yapalım dedik. Ne yapalım diye düşünürken küçük kardeşlerimiz olduğu için daha önce de başımıza gelmişti deterjanları kurcalıyorlardı. Deterjanlar alt raflarda bulunduğu için erişmeleri kolay oluyordu. Deterjanları alıp dökmüşlerdi ve bizim de böyle bir proje yapmak aklımıza geldi. Böyle bir proje ortaya çıkardık. Küçük kardeşlerimiz evlerde genelde yakın yerlerde tutulan deterjanlara ulaşamasın diye bu akıllı deterjan kutusunu yaptık. Deterjanlara ulaştıkları zaman kimyasal madde içerdiği için zarar veriyor. Bu projeyi yaparken İhsan arkadaşımla bilgi alışverişi yaptık ve hayata geçirdik. Projede 5 buton, led ve elektronik mıknatıs kullandık. Açılması için butonların beşine de basılması gerekiyor. Onun dışında dolabı eğdiğimizde yada zorladığımızda açılmıyor. 5 butona birden basıldığında yeşil ışık yanarak dolap kapağı açılıyor. Küçük çocukların elleri buna yetmeyeceği için basamıyorlar. Sadece 1 yada 2 tanesine basıldığında dolap açılmıyor” şeklinde konuştu.

İlhan Demir'de proje üzerinde bir hafta çalıştıklarını ve sistemin nasıl çalıştığını aktardı.

“Kendi oyunlarını yapıyorlar”

Fatih Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Dilek Yılmaz'da öğrencilerin çevrelerinde gördükleri sorunlara karşı proje ürettiklerini işaret ederek “3 yıldır Düzce kodluyor projesi kapsamında okulumuzda kodlama ve robotik çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilere önce algoritma kavramını öğretiyoruz. Daha sonra skeş programla ile kendi oyunlarını kendileri kodluyorlar. İleri seviyede ardinyo kartları kullanarak çeşitli sensörleri çalıştırıyoruz. Öğrenciler çevrelerinde gördüğü, yaşadığı problemlere çözüm üretiyorlar. Bu problemlerden biri de deterjanlardı. Çocuklar kolayca ulaşılan bunları nasıl güvenli hale getirebiliriz diye düşünürken fikir alışverişi yaparak ürün ortaya çıktı. Ürünümüzde yetişkin insanların elinin parmaklarının yetişebileceği 5 buton var. Butonların hepsine aynı anda basıldığında elektronik mıknatısın elektriğini keserek açılmasını sağlıyoruz. Biz ufuklarını açmaya çalışıyoruz. Küçük yaşta öğrenilen bilgilerle ileride daha güzel projeler çıkarıp belki de ulusal yada uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edeceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

Hedeflerinde mühendis olmak olan 2 çocuk yaptıkları çalışmalarla göz dolduruyorlar.