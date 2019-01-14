Geleceğin mühendisleri yaptıkları ürünleri tanıttı

Eğitimde kaliteyi ön planda tutmak ve bilgi çağının gereklerini yerine getirebilmek adına problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip, araştırmacı ve toplumsal sorumluluk taşıyan, geleceğin nitelikli mühendislerini yetiştirme misyonuna sahip olan Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri; akıllı sistem uygulamasından, yenilenebilir enerji kaynaklarına, elektrikli araçlardan manyetik alan çalışmalarına kadar ürettikleri prototipleri Düzce Üniversitesi öğrencilerine ve ziyaretçilere tanıttılar.

İnsana ve doğaya saygılı, sürdürülebilir bir yaşam için çağın gereklerini karşılayabilecek ürünler tasarlayıp geliştiren geleceğin mühendisleri; Derin Öğrenme Yüz Tanımlama Sistemi, Yazı Yazan Robot Kolu, Enkoder Yardımı ile Açısal Konum Ölçümü, PowerWorld Simülatör ile P-V Eğrilerinin Elde Edilmesi, Hatırlatıcım, Arduino ile Bluetooth Kontrollü Bavul, Reaktif Güç Kompanzasyonu gibi teknoloji alanında birçok ürün üretmeyi başardılar.

Sergi hakkında kısa bir açıklama yapan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Filiz Birbir Ünal, “Öğrencilere sadece teorik değil, aynı zamanda uygulama açısından da beceriler kazandırabilme hedefinde olan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, geleceğin nitelikli mühendislerini yetiştirmek adına Değer Üreten Üniversite olan Üniversitemizin ve ülkemizin teknolojik gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.” şeklinde konuştu.