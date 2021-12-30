Geleceğin şeflerine bıçaklar tanıtıldı

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Gastronomi Topluluğu'nun katkılarıyla Pirge Bıçak Akademisi başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Şef ve aşçı adaylarının sektördeki yetkinliklerini arttırmak amacıyla düzenlenen programda, bıçakçılık üzerine 140 yıldan fazla deneyime sahip olan Pirge firması eğitim sorumluları Tankut Paçacı ve Sadık Doğan öğrencilerle bir araya geldi. Bıçağın yapısı, tutuş şekilleri, mutfakta kullanıldığı yere göre çeşitleri, renk kodlamaları, doğrama tekniklerinde bıçağın önemi gibi konularda katılımcıları bilgilendiren davetli konuşmacılar, pastacılıkta kesici aletler, bıçak bilenirken ve temizlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında da deneyimlerini paylaştı.

Bıçakların nasıl bilendiğini uygulamalı olarak öğrenen öğrencilere bileme denemesi sonucunda Pirge bıçaklarından hediye edildi. Eğitmenler tarafından sorulan sorulara doğru cevap veren öğrenciler ise şef bıçakları ile ödüllendirildi.

Etkinlik, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.