Geleceğin sporcularının kuşak sınavı

Cumayeri Belediyespor bünyesinde düzenlenen ve yaklaşık 2 aydır süren Taekwondo kurslarına katılan öğrenciler bir üst kuşağa geçmek için düzenlenen sınava katıldılar. Sıvanlar sonucunda 26 sporcu beyaz kuşaktan, sarı ve yeşil kuşağa, 15 sporcu yeşil ve mavi kuşaktan kırmızı kuşağa, 1 sporcu ise sarı ve yeşil kuşaktan mavi kuşağa geçti.

Sınav sonrasında başarı olan öğrencilere belgelerini Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile Cumayeri Spor Kulübü antrenörleri Sabahattin Kuruoğlu, Güler Ergül ve Cumayeri Spor Kulübü yöneticisi Seyfullah Cebeci tarafından verildi.