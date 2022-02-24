Geleceğin sürücülerine trafik eğitimi verildi

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere trafik eğitimleri vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçmeler Köyü İlkokulu'nda eğitim gören 26 öğrenciye Düzce Melen Park Jandarma Çocuk Trafik Eğitim Sınıfında "genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk" gibi konularda eğitim verdi.