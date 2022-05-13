Geleneksel Düzce Otları Bereket festivali başlıyor

Düzce'nin önemli festivalleri arasında yer alan Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali'nin 6'ıncısı Haziran ayının ilk haftasında Anıtpark-Millet Bahçesi'nde düzenlenecek.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından her yıl organize edilen Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali, 2022 yılında farklı alanda yapılacak. 2-5 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan 6. Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali Anıtpark Meydanı ve Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Sanat Sokağı ve sergiler Millet Bahçesi'nde yapılacakken Yöresel ürünler ve köy konsepti stantları da Anıtpark Meydanı'nda kurulacak.

Stant başvuruları başladı

6. Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali stant başvuruları da başladı. Başvurular Düzce Belediyesi 2.Katta bulunan Düzce Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisi yönetim ofisi toplantı salonunda alınacak. Başvurular için ofisler hafta sonu da açık olacak.

Festivale katılım sağlamak isteyenlerin stant başvuru formunu ve stant şartnamesi imzalayarak başvuru yapmaları gerekiyor.