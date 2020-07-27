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Geleneksel köy mevlidinin 19.'su düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde bu yıl 19.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bu yıl 19.'su düzenlenen Ordulu Karadere Köy Mevlidi bu yılda yoğun katılımla gerçekleştirildi.


Cumayeri ilçesinde geleneksel hale gelen Ordulu Karadere Köy Mevlidi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bu yıl 19.'su düzenlenen mevlide Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Milletvekilimiz Ümit Yılmaz, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak ve birçok vatandaş katıldı.


Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı geleneksel köy mevlidinde Kur'an-ı Kerim ve mevlit tilaveti okutuldu.


Mevlit tilavetinin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay, vatandaşlarla hasbihal etti.

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