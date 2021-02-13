İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geleneksel okçuluk eğitimleri devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Son zamanlarda tarihi dizilerinde etkisi ile geleneksel okçuluk ile ilgili artan ilgi sonrasında Düzce Gençlik Merkezi tarafından çocuklara yönelik okçuluk eğitimleri devam ediyor.


Tarihi dizilerle birlikte okçuluk ilgisi artmaya devam ediyor. Çocukların okçuluk ile ilgili meraklarının giderilmesi için Düzce Gençlik Merkezi tarafından geleneksel okçuluk eğitim programı düzenlendi. Okulların yarıyıl tatili programı kapsamında Gençlik Merkezi'nde eğitim alan gençlere yönelik antrenörler tarafından geleneksel okçuluk eğitimleri verildi. Eğitimlere katılan gençlere ilk olarak ok yayınının nasıl gerilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verildi. Daha sonra gerekli tedbirler alınarak ok takımları ile gençlere geleneksel okçuluk hakkında detaylı bilgiler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.