Geleneksel tıp uygulamaları ve Akupunkturun bilimsel temelleri konuşuldu

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Topluluğunun düzenlediği “Dünyada, Türkiye'de ve Düzce'de Geleneksel Tıp Uygulamaları ve Akupunkturun Bilimsel Temelleri” başlıklı konferans Düzce Üniversitesi mensupları ve bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

GETAT uygulamalarının merdiven altından çıkarılması, tamamen sağlıkçılara bırakılması ve bu konuda bilimsel çalışmaların sayısının artırılmasının gerektiğine dikkat çekilen etkinlikte; AYMNET Firması Genel Başkanı İlhan Sağlam, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Türkiye'de olan genel sağlık sorunları ve çözüm yollarına anlatan Sağlam, Düzce Üniversitesi ile yaptıkları bilimsel çalışmalara ve ihtisaslaşma konusundaki önemli noktalara değindi.

İlhan Sağlam'ın konuşmasından sonra, sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın Tarihi, Önemi ve Etkili Olduğu Hastalıklar” başlıklı çalışmasını katılımcılarla paylaştı.

İl dışından katılım sağlayan Sağlık Bakanlığı Eğitmeni Dr. Mustafa Çiftçi ise yaptığı sunumda, Akupunktur'un Felsefesi, Tarihi ve Tıptaki Yeri'nden bahsederek, akupunkturu gönüllü katılımcılar üzerinde uygulamalı olarak gösterdi. Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan misafir konuşmacı, katılımcılara ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. Konferans, plaket takdimi yapılması ve fotoğrafı çekimiyle son buldu.