Geleneksel T?rk Ebrusu ?zerine s?yle?i yap?ld?

D?zce ?niversitesi D?zce Meslek Y?ksekokulu taraf?ndan d?zenlenen ?Geleneksel T?rk Ebrusu ?zerine S?yle?i ve Workshop? etkinli?i, D?zce Meslek Y?ksekokulu Konferans Salonu'nda ger?ekle?tirildi.

Moda Tasar?m ve ?? Mekan Tasar?m Program? ??rencilerinin kat?ld??? etkinli?in davetli konu?mac?s? olan D?zce ?niversitesi Kayna?l? Meslek Y?ksekokulu Geleneksel El Sanatlar? B?l?m Ba?kan? ??retim G?revlisi Dr. Yusuf Parlak; kitap sanatlar?n?n temelini olu?turun Hat Sanat?, Tezhip Sanat?, Cilt Sanat?, Kat-? Sanat?, Minyat?r Sanat? ve Ebru Sanat? hakk?nda bilgiler aktar?l?rken, ?zellikle ebru sanat?n?n tarihsel geli?imi, usta ??rak ili?kisi, kullan?lan malzemeler ve ebrunun do?ru kullan?m yerleri ?zerine ?nemli bilgiler payla?t?.

T?rklerin ?zellikle hat sanat?na ?ok ?nem verdi?ini dile getiren Parlak, Arap ?lkelerinde hat sanat?na ilginin fazla olmad???n? belirtti. T?rk ?slam sanatlar?nda malzemenin do?al olmas?na dikkat edildi?ini s?yleyen Yusuf Parlak, nesilden nesile ebru ve hat eserlerinin aktar?lmas?n?n en ?nemli nedenin do?al malzemeler kullan?lmas? ?eklinde a??klad?.

Ebru sanat?nda kullan?lan malzeme ve boyalar?n hepsinin do?al malzemelerden yap?ld??? bilgisini payla?an Dr. Parlak, bu malzemelerin i?erisinde herhangi bir kimyasal boya bulunmad???n? s?zlerine ekledi. G?n?m?zde ebru veya minyat?r sanat eserlerine 3 boyutluluk, perspektif ve derinlik hissi verilmeye ba?land???n? dillendiren Parlak, ?Bizler yenilik yaparken, kendi i?erisinde ge?mi?te yap?lm?? olanlar? al?yoruz, yeni kompozisyonlarla tasar?m yap?yoruz? ?eklinde konu?tu.

?Usta ??rak gelene?ine g?re geliyor?

Ebru sanat?n?n g?n?m?ze kadar usta ??rak gelene?ine g?re geldi?ini ve el verme usul? ile devam etti?ini belirten Parlak, malzemelerle ilgili olarak g?l dal?, at k?l? ve do?al toprak boyalar?n kullan?ld???n? ifade etti. Ayr?ca moda sekt?r?nde son d?nemde s?k?a kullan?lan ebru tekni?i ile k?yafetlerin boyanmas?na da vurgu yapan Parlak, bu ?al??malar?n ebru sanat? veya ebrulu k?yafetler diye isimlendirilmemesi gerekti?ini, bu ve buna benzer ?al??malar?n ebru tekni?i kullan?larak yap?lan boyama ?al??malar? oldu?unu s?yledi. As?l ebrunun kitap sanatlar?nda, hat levhalar?n?n pervazlar?nda ve ciltlerde kullan?ld???n?, bu gelene?in bozulmadan devam ettirilmesi gerekti?ini ve ancak bu ?ekilde gelecek nesillere aktar?labilece?ini dile getirdi.

S?yle?i sonunda workshop etkinli?i de d?zenleyen Parlak, ?i?ekli ebru ?e?itlerinden karanfil ve lale buketi ebrular?n? canl? olarak ??rencilere g?sterdi. Ayr?ca iki ??renci de ebru ?al??mas?n? uygulamal? olarak yapma f?rsat? buldu.