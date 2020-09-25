Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerinin en büyük üretim merkezi Düzce'de kuruluyor

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanlığı Düzce Üniversitesi'ni ihtisas üniversiteleri arasında yer almış, sağlık alanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda faaliyetler üzerinde çeşitlendirme ve stratejik yatırımlar yapılması konusunda destek verilmişti. Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp ürünlerinin en büyük üretim merkezinin kurulması için çalışmalarını hızlandırdı.

Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) bünyesinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından fonlanan, bir milyon lira bütçeli TR42/19/ÜRETİM/0007 nolu “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünleri için Ortak Üretim Tesisi Altyapısının Kurulması” başlıklı proje ile bölgenin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünleri Üretim Merkezi, Düzce Üniversitesi'nde kuruluyor. Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi E Blokta üretim merkezi olarak tahsis edilen alan, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nca, Kalite Yönetim Sistemi'ne ilişkin ISO 9001:2015 ile Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ne ilişkin ISO 22000:2018 ve İyi Üretim Uygulamaları'na ilişkin GMP belgelendirme süreçlerine uygun olarak tadil edildi.

Bu aşamadan itibaren cihaz altyapısını kurmaya başlayan Düzce Üniversitesi, anılan üretim merkezinde; Gıda, Gıda Takviyesi ve Kozmetik sektörlerine yönelik hem ürün geliştirme, hem de üretim faaliyetleri yürütmek amacıyla Sıvı Dolum Hattı, Krem Dolum Hattı, Kapsül Dolum Hattı, Toz-Granül Dolum Hattı, Etiketleme Makinesi, Bitki Öğütücü, Kurutma Fırını, Distilasyon Ünitesi gibi oldukça geniş bir yelpazede bileşen içeren makine parkuruna başladı.

Tesis Hem Bölge Halkına Hem de Kamuya Önemli Boyutta Gelir Sağlayacak

İhtisaslaşma sürecinde Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde bölge halkı tarafından üretilen tıbbi bitki, tıbbi mantar ve arıcılık ürünleri, kurulacak tesisle katma değerli nihai ürüne dönüştürülecek. Projenin hedef kitlesi sadece bölge çiftçileri ve arıcıları olmayıp, Düzce'nin de içinde bulunduğu TR42 bölgesinde ilaç, tahıl, kuruyemiş, çay, baharat gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 600'ün üzerinde firma ve kooperatif, projenin hedef kitlesi içerisinde yer alıyor. Ayrıca tesisin kurulması ile bireysel girişimciler de, herhangi bir makine parkuru yatırımı yapmaksızın, kurulacak tesiste fason üretim yaptırabilecekler. 2021 yılında üretime geçmesi planlanan tesis, bölgenin hali hazırda katma değeri düşük tarım ürünlerinden, yüksek katma değerli nihai ürün üreterek hem bölge halkına, hem de kamuya önemli boyutta gelir sağlayacak.

GTT Ürünleri Endüstrisinde Bölgenin ve Ülkemizin Pazar Payı ve Rekabet Gücü Artacak

Küresel Gıda Güvenliği Endeksi'nde 36. sırada bulunan ülkemizde, güvenli gıda üretimi stratejik bir hedef olarak belirlenmiştir. Özellikle Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünlerinde hem kanıta dayalı olmayan yöntemlerle ürün geliştirme yapılması, hem de güvenli olmayan merdiven altı üretim tesislerinde ürün üretilmesi, böyle bir yatırımın zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Tesisin aktif olarak üretime geçmesi ile birlikte bölgede tarım ve gıda sektörlerinde rekabet gücünün, üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması planlamaktadır. Dünya genelinde 110 milyar dolar kapasiteye sahip tıbbi ve aromatik bitkiler endüstrisi ile 2 trilyon dolar kapasiteye sahip Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünleri endüstrisinde bölgenin ve ülkemizin pazar payının ve rekabet gücünün artırılması, ayrıca ilgili sektörlerde Ar-Ge, Ür-Ge, pilot ve seri üretim konularında yetişmiş insan gücünün artırılması, kurulacak tesisin en temel amaçlarını teşkil ediyor.