Genç avukatlar ruhsatlarını aldı

Düzce Barosu’nda staj yapan genç avukat adayları düzenlenen törenle ruhsatlarını alarak resmen avukat oldular.
Düzce Barosu'nda staj yapan genç avukat adayları düzenlenen törenle ruhsatlarını alarak resmen avukat oldular.
Düzce Barosu'nda düzenlenen törene Avukat Ali Dilber, Avukat Yasemin Cambulat ve avukat adayları katıldı. Düzce Barosunda staj dönemini tamamlayan Avukat Gökçen Türk ve Zeynep Güzelcik ruhsatlarını alarak resmen avukat oldular. Avukat Ali Dilber, genç meslektaşlarına başarılar diledi.