Genç dönüşüm projesi ile çocukların yüzü güldü

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençlik Merkezi öğrencileri, eğitim ve öğretim yılının ilk gününde ilkokulları ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Genç Dönüşüm projesi kapsamında ÖSYM sınavının sonunda toplanan kalem setleri okullara dağıtıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen “Genç Dönüşüm” projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. ÖSYM sınav sonunda kırtasiye malzemeleri Düzce Gençlik Merkezi ve Kalıcı Konutlar Konuralp Gazi Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından açılan stantlarla toplandı. Gençlik Merkezleri tarafından toplanan kalem, silgi ve kalemtraş malzemeleri Aydınpınar İlkokulu ve Kaynaşlı Üçköprü İlkokuluna dağıtıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, “Genç Dönüşüm” projesi kapsamında 350 adet kalem, silgi ve kalemtraş topladık. Gençlik Merkezi gönüllüsü arkadaşlarımız ÖSYM Sınavında stant açarak bu kırtasiye malzemelerini topladı. Öğrencilerimizi mutlu etmek için Bakanlığımız böyle bir kampanya düzenledi. Böylece kalemler sadece sınavlarda kullanılıp ziyan olmayacak” şeklinde konuştu.