Genç Girişimciler bir araya geldi

TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu, Genç Girişimciler Başkanı Ahmet Serdar Erdem'in başkanlığında Düzce Mutfak Sanatları Merkezinde toplanarak Şubat Ayı olağan toplantısını gerçekleştirdiler.

TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem ve İcra Kurulu Üyeleri ile gerçekleşen toplantıda Ocak Ayı boyunca düzenlenen ve katılım sağladıkları etkinlikler özetlenirken, Şubat Ayı içerisinde düzenlenecek olan ve katılım sağlayacağı organizasyonlar belirlendi ve gerekli görev dağılımları yapıldı.