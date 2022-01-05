Genç gönüllüler her zaman hazır

DÜZCE (İHA) – Kış aylarında azalan kan bağışı sebebi ile Hafız Hasan Şen Yurdu öğrencileri ‘Genç Gönüller her zaman hazır' sloganı ile Kızılay'a onlarca ünite kan bağışında bulundu.

Kış aylarında azalan kan stokları sebebi ile Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hafız Hasan Şen Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler harekete geçti. Kızılay Düzce Şubesi ile irtibata geçen öğrenciler, kan bağışında bulunmak istediklerini belirtti. Kızılay ekipleri öğrencilerin isteğini kırmayarak yurtta kan bağışı etkinliği düzenlendi. Genç gönüllüler Her zaman hazırdır sloganı ile onlarca ünite kan bağışında bulundu.