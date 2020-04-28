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Genç iş adamları Osmanlı geleneğini yaşatıyor

DÜZCE(İHA) – Düzceli genç iş adamları Osmanlı geleneği olan Zimem defteri uygulamasını yaşatıyorlar.


Osmanlı'da Ramazan ayında zenginlerin hiç tanımadıkları insanların borçlarını ödemesi ve borcu olanın burcunu kimin ödediğini borcu ödeyende kimin borcunu ödediğini bilmediği Zimem Defteri uygulamasını Düzce Genç Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği üyeleri gerçekleştiriyor.


Genç iş adamları Düzce kent merkezi ve köylerde bakkallara giderek veresiye defterinde hiç tanımadıkları kişilerin borçlarını ödüyorlar.


Dernek Başkanı Hakan Bekar, “Osmanlı'nın en güzel geleneklerinden biri olan Zimem defteri bizlere pek çok şeyi öğütleyen kıymetli bir gelenek. Güzel ahlak, yardımlaşma, dayanışma bize atalarımızdan miras kalmış değerli bir hazinedir. Bu değeri yaşatabilmek ise hepimizin sorumluluğundadır. Hz. Mevlana'nın buyurduğu gibi ‘İçimizi dışımızdan daha çok süsleyelim. Zira dışımız halkın, içimiz Hakk'ın baktığı yerdir' Bizde uygulamayı imkanlarımız ölçüsünde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu zor zamanlarda bir kişinin yüzünü güldürebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

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