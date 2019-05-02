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Genç işadamlarından Rektör Çakar'a tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Mayıs’ta atama yapacağı Düzce Üniversitesi Rektörlüğü için Genç MÜSİAD Düzce Şubesi’nden mevcut Rektör Prof.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Mayıs'ta atama yapacağı Düzce Üniversitesi Rektörlüğü için Genç MÜSİAD Düzce Şubesi'nden mevcut Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a tam destek geldi.


Düzce Üniversitesi'nde 4. yılını dolduran Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 15 Mayıs tarihinde yapılacak atamalar için yeniden aday oldu. Çakar'ın aday olmasından bu yana birçok STK ve siyasi parti desteğini açıkladı.


Genç MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Hakan Bekar Rektör Çakar'a desteğini açıklayarak “Değerli Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a üniversitemize, ilimize ve ülkemize katmış olduğu değerden dolayı teşekkür ediyor.15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek rektörlük seçiminde yeniden rektör olarak atanması destekliyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

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