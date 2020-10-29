İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç MÜSİAD Hatıra Ormanı için kolları sıvadı

DÜZCE (İHA) – Genç MÜSİAD Düzce Şubesi, Düzce’de meydana gelen orman yangınları sonrasında tahrip olan alanlarda Hatıra Ormanı oluşturmak için kolları sıvadı.

DÜZCE (İHA) – Genç MÜSİAD Düzce Şubesi, Düzce'de meydana gelen orman yangınları sonrasında tahrip olan alanlarda Hatıra Ormanı oluşturmak için kolları sıvadı.


Düzce'de meydana gelen orman yangınları sonrasında tahribata uğrayan alanlar için Düzce Genç MÜSİAD kolları sıvadı. Yangın nedeni ile zarar gören alanlarda Hatıra Ormanı oluşturmak için çalışmalara başlayan derneğin Başkanı Hakan Bekar, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan'ı ziyaret ederek konu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yangınlar nedeni ile zarar gören alanlarda yeniden fidan çalışması için destek verilmesi için çalışma yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.