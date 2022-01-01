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Genç Ofiste girişimcilik eğitimi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Düzce Üniversitesi Genç Ofisi’nde, öğrencilere girişimcilik konusunda eğitim verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Düzce Üniversitesi Genç Ofisi'nde, öğrencilere girişimcilik konusunda eğitim verildi.


Düzce Üniversitesi öğrencilerine yönelik, kampüs içerisinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından oluşturulan Genç Ofis faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Teknopark işbirliği ile üniversiteli gençlere yönelik girişimcilik ve inovasyon yönetimi eğitimi düzenlendi.


Eğitimi Düzce Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Öğretim Görevlisi Betül İşbirlir Kula ile Kapsül Kuluçka Merkezi Koordinatörü Selçuk Cantürk verdi. Eğitimde girişimcilik nedir? girişimci kime denir? Türkiye'de ve Dünya'da girişimcilik, girişimcilik türleri nelerdir? girişimcilik ve girişimciliğin aşamaları, iş kurma süreçleri, finansal okur yazarlık, proje hazırlama ve yönetimi, inovasyon kültürü, tarihi, türleri, fırsatları, ekonomisi, yönetimi ve boyutları konuşuldu.

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