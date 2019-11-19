Genç TEMA'cılar okul bahçesine el attılar

Genç TEMA Topluluğu, Körpeşler Anaokulu'nu ziyaret etti. Okulun bahçe duvarlarını boyayan ve çevre temizliği yapan öğrenciler, Genç TEMA Topluluğu olarak toplum için faydalı bireyler olmayı amaçladıklarını ve yaptıkları bu çalışmalarla toplumun içerisinde kaldıklarını ifade ettiler.

Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Topluluk Danışmanı, TEMA Vakfı Düzce İl Temsilcisi Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kendirli “Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarında enerjilerini topluma faydalı etkinliklerde kullanmaları hem topluma katkı sağlamakta, hem de gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaktadır. Bu bilinç çerçevesinde öğrencilerimizle 5 yıldır birçok çalışma yürüttük ve bu yıl da bu faaliyetlere yenilerini ekleyerek hem üniversitemize hem de ilimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu faaliyetlerde emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Körpeşler Anaokulu Müdürü Melek Yavuz Yılmaz ise "Geçmiş yıllarda da Düzce Üniversitesi öğrencileri okulumuza gelerek faaliyetlerde bulunmuşlardı. Bu yıl da Genç TEMA Topluluğu öğrencileri gelerek bizlere destek oldular hem gençlerimize hem de Üniversitemize bu çalışmalarda bizlere destek oldukları için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerde okul duvarlarının boyanmasını beğendiler.