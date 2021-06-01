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Genç yaşta korona virüse yenik düştü

Düzce’de 28 yaşındaki belediye personeli Yunus Emre İnan, korona virüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Düzce'de 28 yaşındaki belediye personeli Yunus Emre İnan, korona virüs sebebi ile hayatını kaybetti.


Düzce Belediyesi'nde personel olarak çalışan Yunus Emre İnan, geçtiğimiz günlerde korona virüs hastalığına yakalandı. Obezite hastası olan Yunus Emre İnan, nefes almakta zorluk çekince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı. Bir kaç gündür yoğun bakımda tedavi gören genç adam, doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Morga kaldırılan İnan'ın cenazesinin işlemleri sonrasında defnedileceği öğrenildi.

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