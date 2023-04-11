Genç yetenekler keşfediliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de, Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı antrenörler eşliğinde devam ediliyor.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Düzce Spor Salonu'nda başladı. Projede öğrencilerin boy-kilo, esneklik, kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği, geriye doğru sağlık topu atma, el kavrama kuvveti, sürat, çeviklik ve dikey sıçrama gibi yetenekleri ile değerlendiriliyor.

Antrenörler eşliğinde yapılan değerlendirmede geleceğin şampiyonları taranıyor.