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Genç yetenekler keşfediliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de, Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı antrenörler eşliğinde devam ediliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de, Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı antrenörler eşliğinde devam ediliyor.


Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Düzce Spor Salonu'nda başladı. Projede öğrencilerin boy-kilo, esneklik, kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği, geriye doğru sağlık topu atma, el kavrama kuvveti, sürat, çeviklik ve dikey sıçrama gibi yetenekleri ile değerlendiriliyor.


Antrenörler eşliğinde yapılan değerlendirmede geleceğin şampiyonları taranıyor.

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