Gençler arası Kültür ve Sanat yarışması başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışmaları adı altında Gençler Arası ‘Türk Müziği-Şiir Okuma-Tiyatro ve Bilgi' yarışmaları düzenleyecek. Gençler, Türk Müziği-Şiir Okuma-Tiyatro ve Bilgi Yarışmaları'nda yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Yarışma başvuruları gençlik merkezleri üzerinden alınacak.

Gençlerin geleneksel sanata sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla düzenlenecek yarışmalar; İl Birinciliği, Grup Birinciliği ve Türkiye Finali olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecek. Yarışmaların İl Birinciliği safhası; Şubat ayında, Grup Birinciliği yarışmaları; Mart ve Nisan aylarında, Türkiye Finalleri ise Mayıs ayında yapılacak.

‘Gençler Arası Bilgi Yarışması'

‘Kim Bilir' sloganıyla düzenlenecek olan bilgi yarışmasına 14-17/18-25 yaş aralığındaki gençler katılabilecek. Lise ve Üniversite düzeyinde iki farklı kategoride yapılacak yarışmada gençlere; Genel Kültür, Tarih (İslam ve Türk Dünya Tarihi), Sanat Tarihi, Edebiyat, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Konular, Görsel Sanatlar, Müzik, Sayısal Mantık ve Spor Kültürü' konularından seçmeli sorular yöneltilecek.

‘Gençler Arası Türk Müziği Yarışması'

‘Sahne Sırası Sende' sloganıyla bu yıl dördüncü kez düzenlenen Türk Müziği yarışması 18-23/24-29 Solo Erkek Ses, Solo Kız Ses ve Özgün Yorumlama (cover) dallarında düzenlenecek. Bin yıllık kültürümüzün sahneye taşınacağı yarışmada gençler Türk Halk, Türk Sanat ve Geleneksel Türk Müziği'nden eserlere hayat verecek. Özgün Yorumlama kategorisinde ise gençler geleneksel müzik argümanları ile yapılmış eserleri, popüler kültür ürünü olan müzik argümanları ile sözlü olarak yeniden icra edecek.

‘Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması'

‘Bir Şiir Bir Nefes' sloganıyla bu yıl ikinci kez organize edilecek Gençler Arası Şiir Okuma yarışması 14-17/18-25 Bay-Bayan kategorilerinde düzenlenecek. Milli şairlerimiz tarafından yazılan ‘Anne-Baba Sevgisi Temalı' şiirlerin okunacağı yarışmaya gençler kendi yazdıkları şiirlerle de katılabilecek.

‘Gençler Arası Tiyatro Yarışması'

‘Hayallerini Sahne Taşı' sloganıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Gençler Arası Tiyatro yarışmasına 14-29 yaş arası gençler en az 3 en fazla 15 kişilik ekipleriyle katılabilecek. ‘Vatan Sevgisi' (Üretkenlik, Çalışkanlık, Fedakarlık, Bağımsızlık, Şehitlik, Dürüstlük, Vatan Savunması, Dayanışma ve Sadakat) konularında komedi ve dram dallarında düzenlenecek yarışmada gençlerin yazdığı özgün senaryolar sahneye taşınacak.

Yarışmalarda gençlerin performansını İl ve Grup Finallerinde alanında uzman jüriler, Türkiye Finalinde ise ünlü jüriler değerlendirecek. İl Yarışmasında birinci olan gençler Grup Finaline katılmaya hak kazanacak. Türkiye Birincisi olan gençler yurt dışı gezisi ile ödüllendirilecek.