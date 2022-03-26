Gençler arası ses ve müzik yarışması düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün her yıl düzenlemiş olduğu Kültür ve Sanat Yarışmaları çerçevesinde “Sahne Sırası Sende” adlı, Gençler Arası Ses ve Müzik yarışması Düzce'de yapıldı. Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışması 18-29 yaş arasında Türk Müziği, Popüler Müzik, Caz ve Elektronik Müzik olmak üzere 4 kategoride düzenlendi. Yarışmaya Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ercan Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Jüri üyeliğini Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nazmi Bal, Mustafa Kemal Orta Okulu Müzik Öğretmeni Ferit Sönmez ile Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışması 2020 il birincisi Hami Özdemir oluşturdu.

Türk Müziği kategorisinde Bilge Doğan, Popüler Müzik kategorisinde Seher Yıldırım, Caz Müzik kategorisinde Gamzede Grubu ve Elektronik Müzik kategorisinde ise Dj Serkan birinci olarak Samsun'da yapılacak olan Bölge Finallerinde ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.