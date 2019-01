Gençler, Başkan adayı Özlü'yü tulum ve meşale ile karşıladı

Faruk Özlü "Düzce'nin sorunlarını güçlü bir Başkan çözer. Yapamadıklarımızı yapmak için buradayım" dedi.

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü Aziziye Mahallesini ziyaret etti. Diriliş Aziziye Gençlik Derneği üyeleri Özlü'yü tulum çalarak ve meşale yakarak karşıladı. Gençler ile özel olarak ilgilenen Özlü, gençlerin daha fazla siyaset sahnesinde yer almasını istedi. Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, "Düzce'de bir şey yapılmadı" iddialarına cevap vererek, "Düzce'nin sorunlarını güçlü bir Başkan çözer. Düzce'nin sorunları var mı var. Düzce'nin çözülemeyen konuları var mı var ama çözülenler de var. Ben geçmişte bir şey yapılmadı diyenlere katılmıyorum. Geçmişte çok şey yapıldı. Düzceli kardeşlerim Düzceli Belediye Başkanlarımız geçmişte görev yapan arkadaşlar gerçekten uğraştılar çok şey yapmaya çalıştılar ama bu kadar yapabildiler. Yapılanlar var yapılamayanlar var. Desek ki hiçbir şey yapılmadı yanlış olur ama her şey yapıldı her şey mükemmel dersem bende size yanlış söylemiş olurum. Ne her şey mükemmel ne de hiçbir şey yapılmadı bunların her ikisi de yanlış. Ben yapılamayanları yapmak için buradayım. Yapamadıklarımızı yapmak için buradayım. Aziziye Mahallemiz de değerli arkadaşlarım var. Bizim de bu mahalle için yapacağımız projeler var ve bir tanesi pazaryeri. Bunu gelecek günler de daha detaylı konuşacağız. Aziziye mahallesinin diğer tarafında eski bir hastanemiz var, bunu okula çevireceğiz. İnşallah burası tertemiz pırıl pırıl çocuklarımızın okuduğu eğitim aldığı bir okul olacak" dedi.

“Bizim ağzımızdan çok kafamız çalışır”

Belediye Meclisi ve İGM listelerinin toplum tarafından sevilen isimlerden oluşturulacağını işaret eden Faruk Özlü "Aziziye mahallemize bu ikinci gelişimiz. Aziziye Mahallesi Düzce'nin en büyük ikinci mahallesi. Bizim ağzımızdan çok kafamız çalışır, kendimiz çalışırız. Bizim diğer siyasilerden farkımız çalışkan insanlardan oluşan bir siyasi kadroyuz. Önümüzdeki günlerde de yapacağımız meclis listesi, oluşturacağımız teşkilat, kuracağımız il genel meclisi listesi çok çalışkan, çok gayretli toplum tarafından sevilen kişilerden oluşacak. Buna özen göstereceğiz, gayret göstereceğiz. Ağaca bakarsanız farklı bir şey görürsünüz, ormana bakarsanız farklı bir şey görürsünüz. Ormanı görmekle ağacı görmek veya sadece ormana bakmak veya sadece ağaca bakmak bizleri çok farklı sonuçlara götürür. Benim sizden isteğim ağacı görürken ormanı da görmenizdir" şeklinde konuştu.