Gençler bilardoda istekaları konuşturdu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Pool Bilardo müsabakalarında 34 genç şampiyon olmak için yarıştılar.

Düzce Diamond Bilardo Spor Salonu'nda 34 genç sporcunun katıldığı 19 Mayıs Gençlik Haftası Pool Bilardo Müsabakaları yapıldı. 24 erkek sporcunun katıldığı erkekler pool bilardo müsabakaları sonunda Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Fatih Eroğlu birinci, Gökay Şenoğlu ikinci, Arda Bostancı ve Ege Genç üçüncü oldu. 10 sporcunun katıldığı kızlar müsabakalarında ise Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu İrem Katırcı birinci, Yağmur Sertoğlu ikinci, Zeynep Aktürk ve Janset Ceylan üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Bilardo Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk takdim etti.