İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençler çalışmalarını sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi, Düzce’de Vefa Sosyal Destek gruplarında ki çalışmalarını sürdürerek vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi, Düzce'de Vefa Sosyal Destek gruplarında ki çalışmalarını sürdürerek vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin sokağa çıkmasını kısıtlamış ve bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için ülke genelinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştu. Düzce'de de binlerce vatandaşa ulaşan vefa sosyal destek gruplarında bulunan Düzce Gençlik Merkezi, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Gençlerden oluşturulan grup 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, yaşlılarla da sohbet etmeyi ihmal etmiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.