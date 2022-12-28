Gençler dart müsabakaları yapıldı

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışması gençler dart müsabakaları Gençlik Merkezi'nde yapıldı. 9 kız ve 7 erkek takımın katıldığı turnuvada erkeklerde Gölyaka MTAL birinci, Gümüşova Anadolu Lisesi ikinci, Düzce AİHL üçüncü, Bahçeşehir Koleji dördüncü oldu.

Kızlarda ise Gümüşova Anadolu Lisesi birinci, Düzce AİHL ikinci, Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından verildi.