Gençler futbolda şampiyon Düzce Spor Lisesi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Gençler Futbol il birinciliği müsabakaları sona erdi. 2-13 Aralık 2021 tarihleri arasında Nurettin Zafer Stadyumunda başlayan ve final maçlarının Şıralık Futbol Sahasında yapılan Okul Sporları Gençler Futbol müsabakaları sonunda Düzce Spor Lisesi birinci, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncü ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı takdim etti.