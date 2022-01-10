İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gençler Güreş il birinciliği yapıldı

Okul Sporları Genç B Güreş il birinciliği müsabakaları Özkan Olcay Güreş Salonu’nda sona erdi.

Okul Sporları Genç B Güreş il birinciliği müsabakaları Özkan Olcay Güreş Salonu'nda sona erdi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Özkan Olcay Güreş Salonu'nda Genç B Güreş İl Birinciliği yapıldı. 30 sporcunun katıldığı Genç B Güreş İl Birinciliği sonunda Grekoromende 41-45 kg'da Alper Akbal, 48 kg'da Onur Sala, 55 kg'da Emirhan Tanrıverdi, 71 kg'da Tufan Yüksel, serbest stilde 41-45 kg'da Sergen Türkan, 48 kg'da Özgür Çağlayan, 55 kg'da Abdulrahim Öztürk ve 80 kg'da Mesut Purtul birinci oldu.


14-16 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Güreş Grup Müsabakalarına 18 farklı şehirden gelecek sporculara Düzce ev sahipliği yapacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.