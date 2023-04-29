Gençler ıstakalarını yarıştırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları Pool Bilardo gençler mahalli müsabakalarına 15 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Pool Bilardo gençler mahalli müsabakaları tamamlandı. 28 Nisan 2023 tarihinde Konuralp Gazi Gençlik Merkezi'nde yapılan müsabakalara 15 sporcu katıldı.

Kızlarda İrem Katırcı birinci, Demet Yılmaz ikinci, Rümeysa Tuncel üçüncü olurken erkeklerde ise Muhammet Can Demir birinci, Uğurkan Sebetci ikinci, Muratcan Ata ve Yunus Emre Üstünel üçüncü oldu.