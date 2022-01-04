Gençler karaoke etkinliğinde gönüllerince eğlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören kız öğrencilerin barındığı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karaoke etkinliği düzenlendi. Öğrenciler hem şarkılar söyledi hem de gönüllerince eğlendi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan öğrencilere yönelik çeşitli faaliyetler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Raziye Begüm Sultan Yurt Müdürlüğü'nde bulunan öğrencilere yönelik karaoke gecesi düzenlendi. Yurdun yemekhane bölümünde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Mikrofonu eline alan öğrenciler çeşitli şarkılar ile arkadaşlarını eğlendiren öğrenciler gönüllerince eğlendi.