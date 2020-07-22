Gençler korona virüs sonrası ilk kez sahneye çıktı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında başlatılan normalleşme sürecinin ardından Düzce'de ilk yarışma gerçekleştirildi. Türkiye genelinde Gençlik Merkezleri arasında yapılan ‘Sahne Sırası Sende' yarışmasının Düzce ayağı tamamlandı. Salgın sonrasında ilk kez sahneye çıkan gençler kıyasıya mücadele verdi.

Türkiye genelinde düzenlenen Gençlik Merkezleri arası ‘Sahne Sırası Sende' ses yarışmasının Düzce ayağı korona virüs salgınının ardından Düzce'de gerçekleştirildi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yarışma düzenlendi. 23 yarışmacının katıldığı ses yarışmasında 18-29 yaş Türk Müziği solo erkek ses birincisi Mahsun Kaya, kız ses birincisi Ecenur Karabacak, Popüler Müzik Solo erkek ses birincisi Yıldıray Burak Şaşmaz, kız ses birincisi Livanur Fidan olurken Özgün Yorumlama birincisi de Grup Manidar oldu. Korona virüs salgını sonrasında sahne alan gençler performanslarından dolayı katılımcılara teşekkür belgesi birincilere ise plaket verildi. ‘Sahne Sırası Sende' ses yarışmasında Düzce il birincisi olan kişiler Karadeniz Bölge şampiyonasında Düzce'yi temsil edecek.