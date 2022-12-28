Gençler mesleğini erbabından dinledi

Düzce'de lise öğrencilerin meslek tercihlerini doğru yapabilmeleri için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Geleceğe dair bir fikir projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde il merkezinde bulunan liselere gidilerek kariyer günleri yapılacak. Öğrenciler meslekleri alanında ilgili kişilerden detaylı bir şekilde öğrenebilecek. Bu çerçevede eğitimin ilki Arsal Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Okulun son sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen programa Avukat Recep Albayrak katılım sağladı. Avukatlık ile ilgili bildiklerini ve avukatlık mesleği ile ilgili bilgiler aktaran Albayrak, öğrencilerin bu mesleği neden tercih etmesi gerektiğini de detaylı bir şekilde anlattı.