Gençler Müzeyi gezdi

Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Konuralp yurdunda kalan gençler ilk olarak 2003 yılında ziyarete açılan 3 teşhir salonu, bir laboratuvar, iki depo, bir konferans salonu ve idari bölümlerden oluşan Konuralp Müzesini gezdi. Gençler, müzede bin 848 arkeolojik, 491 etnografik ve 3 bin 898 sikke olmak üzere toplam 6 bin 237 eser olduğunu öğrendi ve inceledi.

Gençler tarihi gezinin ikinci durağı olarak ise Batı Karadeniz Bölgesinin tek antik kenti olma özelliği taşıyan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kent'ini inceledi. Antik Tiyatro'yu hayranlık ve ilgi ile inceleyen gençler, bol bol da fotoğraf çektirdi.