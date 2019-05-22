Gençler ramazan kolisi dağıttı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi ramazan ayı nedeniyle çalışanları ve gönüllü üyeleri tarafından Düzce'de daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ramazan paketlerini teslim etmeye devam ediyor.

Belli aralıklarla yapılan kırtasiye, giyecek ve yiyecek yardımlarının yanı sıra Ramazan ayında da yapılan gıda yardımları aileleri sevindiriyor. Düzce Gençlik Merkezi'ne dağıtılmak üzere bağışlanmış olan ramazan paketleri, maddi ve manevi açıdan muhtaç ailelere teslim ediliyor.

Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere iftar vakti KYK Yurtları tarafından hazırlanan kumanya ile birlikte giden Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gençlik liderleri ve gönüllü gençler iftar programı düzenlemeye devam ediliyor.