Gençler sahilden torbalarca çöp topladı

Sahilde çıkan araç lastiği ise gençleri şaşırttı.

Çevre Günü çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Bu kapsamda Kızılay Düzce Genç Gönüllüleri sahilleri temizledi. Karadeniz'de kışın oluşan aşırı dalgaların, denize atılan çöpleri geri vererek kirlettiği sahil gençler tarafından temizlendi. Gençler Akçakoca sahilinde torbalar dolusu çöp toplarken en dikkat çeken ise sahilde kuma gömülmüş araç lastiğiydi. Lastiği gören gençlerde şaşkınlıklarını gizleyemezken kumları açarak lastiği çıkarttılar.

Akçakoca sahili gençlerin eli ile temizlenmiş oldu.