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Gençler sahnede yarıştı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de "Sahne Sırası Sahne" yarışmasının finali gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de "Sahne Sırası Sahne" yarışmasının finali gerçekleştirildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Sahne Sırası Sende" yarışmasının Düzce il finali yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün konferans salonunda düzenlenen programda gençler yarıştı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği finallerde dereceye girenlere ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı teslim etti. Derece elde eden gençler, Karadeniz bölge finaline giderek Düzce'yi temsil edecek.

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